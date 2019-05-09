На Украине радикалы забросали камнями автобусы с людьми, ехавшие на празднование Дня Победы
Украинские радикалы недалеко от города Кривой Рог забросали камнями автобусы с людьми, которые ехали в четверг, 9 мая, на празднования Дня Победы. Об этом сообщил депутат Рады Александр Вилкул.
«Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы, - написал он в «Фейсбуке». - Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись».
По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится расследования.
Ранее сайт kp.ru писал, что в центре украинской столицы проходит акция “Никто не забыт, ни что не забыто». Тысячи людей вышли на улицы Киева с портретами своих родных и близких, которые принимали участие в борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Как стало известно, полиция за наличие георгиевской ленточки в начале торжественного шествия задержала организатора акции, директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную.
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU