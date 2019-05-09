2019-05-09T14:35:21+03:00
Политика

На Украине радикалы забросали камнями автобусы с людьми, ехавшие на празднование Дня Победы

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине радикалы забросали камнями автобусы с людьми, ехавшие на празднование Дня Победы. Фото: соцсетиНа Украине радикалы забросали камнями автобусы с людьми, ехавшие на празднование Дня Победы. Фото: соцсети
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Украинские радикалы недалеко от города Кривой Рог забросали камнями автобусы с людьми, которые ехали в четверг, 9 мая, на празднования Дня Победы. Об этом сообщил депутат Рады Александр Вилкул.

«Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы, - написал он в «Фейсбуке». - Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись».

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится расследования.

Ранее сайт kp.ru писал, что в центре украинской столицы проходит акция “Никто не забыт, ни что не забыто». Тысячи людей вышли на улицы Киева с портретами своих родных и близких, которые принимали участие в борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Как стало известно, полиция за наличие георгиевской ленточки в начале торжественного шествия задержала организатора акции, директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную.

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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