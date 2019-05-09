2019-05-09T15:17:02+03:00
День Победы

Шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года началось в Москве

Ожидается, что в акции примут участие около 500 тысяч человек
Марина ВЕНЦОВА
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Шествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года началось в МосквеШествие Бессмертного полка 9 мая 2019 года началось в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Торжественное Шествие Бессмертного полка стартовало в центре Москвы. Множество людей начали движение с Ленинградского проспекта от стадиона «Динамо» в сторону 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Предполагается, что оттуда участники через Охотный ряд выйдут на Красную площадь.

Люди несут в руках портреты своих героических предков, которые в годы Великой Отечественной войны защищали страну от нацистов. Предполагается, что в колоннах торжественного шествия пройдут порядка 500 тысяч человек.

Празднование Дня Победы в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Празднование Дня Победы в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, акция Бессмертный полк ежегодно проходит в Москве, в России и по всему миру. В ней принимают участие потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах, трудился в тылу. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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