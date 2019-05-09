При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали люди

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-09T19:17:45+03:00

В Москве десять человек пострадали от сильного ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Не менее десяти человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве. Такую информацию предоставил представитель экстренных служб столицы.

Согласно его данным, из парка "Кузьминки" был госпитализирован мужчина с сотрясением мозга, которого уже доставили в клиническую больницу №69. Также среди пострадавших числится женщина - ее осматривают врачи.

Не удалось избежать повреждений и автотранспорту. Так, при падении двух деревьев возле дома №11 по улице Печорская пострадали машины. Официального подтверждения данных сведений пока нет.

"Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу", - цитирует РИА Новости ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Сайт kp.ru писал о том, что даже несмотря на столь неблагоприятную погоду в шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие около 700 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707876" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU