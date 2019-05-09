2019-05-09T19:17:45+03:00
Происшествия

При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали люди

Также были повреждены автомобили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Москве десять человек пострадали от сильного ветраВ Москве десять человек пострадали от сильного ветраФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Не менее десяти человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве. Такую информацию предоставил представитель экстренных служб столицы.

Согласно его данным, из парка "Кузьминки" был госпитализирован мужчина с сотрясением мозга, которого уже доставили в клиническую больницу №69. Также среди пострадавших числится женщина - ее осматривают врачи.

Не удалось избежать повреждений и автотранспорту. Так, при падении двух деревьев возле дома №11 по улице Печорская пострадали машины. Официального подтверждения данных сведений пока нет.

"Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу", - цитирует РИА Новости ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Сайт kp.ru писал о том, что даже несмотря на столь неблагоприятную погоду в шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие около 700 тысяч человек.

Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 700 тысяч человек присоединились к "Бессмертному полку" в Москве
Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле
В Британии сравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволен
В Москве произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей
Глава МВФ обсудила с Зеленским дальнейшее сотрудничество Киева и фонда
Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
МВД Украины открыло пять уголовных дел против участников акций в День Победы
Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета
Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы
Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
В самолете произошло задымление при посадке в шведском Гетеборге