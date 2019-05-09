При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали люди
Не менее десяти человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве. Такую информацию предоставил представитель экстренных служб столицы.
Согласно его данным, из парка "Кузьминки" был госпитализирован мужчина с сотрясением мозга, которого уже доставили в клиническую больницу №69. Также среди пострадавших числится женщина - ее осматривают врачи.
Не удалось избежать повреждений и автотранспорту. Так, при падении двух деревьев возле дома №11 по улице Печорская пострадали машины. Официального подтверждения данных сведений пока нет.
"Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу", - цитирует РИА Новости ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
Сайт kp.ru писал о том, что даже несмотря на столь неблагоприятную погоду в шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие около 700 тысяч человек.
Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»