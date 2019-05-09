2019-05-09T19:05:56+03:00
Общество

Около 700 тысяч человек присоединились к "Бессмертному полку" в Москве

В российской столице завершилась самая масштабная памятная акция, приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Москве состоялось шествие "Бессмертного полка"В Москве состоялось шествие "Бессмертного полка"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Памятная акция "Бессмертный полк" в Москве собрала около 700 тысяч участников. Люди вышли на улицы города с портретами своих предков, несмотря на ливень и сильный ветер.

Данное шествие стало уже традицией и теперь ежегодно проводится на территории не только нашей страны, но и за ее пределами. Люди объединяются, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войне и вспомнить их подвиги, совершенные на благо всего человечества.

Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

"В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел РФ.

"КП" писала о том, что к участникам памятного мероприятия в Москве присоединился сам президент России Владимир Путин. Глава государства прошел по брусчатке Красной площади вместе с портретом своего отца, который сражался под Ленинградом. Рядом с ним находился один из инициаторов проведения "Бессмертного полка", актер Василий Лановой.

Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали люди
Путин тепло поздравил свою учительницу с Днем Победы на приеме в Кремле
В Британии сравнивший с шимпанзе сына Меган Маркл и принца Гарри ведущий был уволен
В Москве произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей
Глава МВФ обсудила с Зеленским дальнейшее сотрудничество Киева и фонда
Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в уникальном проекте «Дорога памяти»
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
МВД Украины открыло пять уголовных дел против участников акций в День Победы
Появилось видео шествия "Бессмертного полка" в Москве с высоты птичьего полета
Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Сына Трампа вновь вызвали на допрос в комитет Сената США по разведке
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Путин остался доволен парадом Победы в Москве: прекрасный и без сбоев
Президент Сербии поздравил российский народ с Днём Победы
Путин об отмене авиапарада в Москве: безопасность летчиков прежде всего
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
В самолете произошло задымление при посадке в шведском Гетеборге