Около 700 тысяч человек присоединились к "Бессмертному полку" в Москве

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-09T19:05:56+03:00

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Памятная акция "Бессмертный полк" в Москве собрала около 700 тысяч участников. Люди вышли на улицы города с портретами своих предков, несмотря на ливень и сильный ветер.

Данное шествие стало уже традицией и теперь ежегодно проводится на территории не только нашей страны, но и за ее пределами. Люди объединяются, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войне и вспомнить их подвиги, совершенные на благо всего человечества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707876" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

"В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел РФ.

"КП" писала о том, что к участникам памятного мероприятия в Москве присоединился сам президент России Владимир Путин. Глава государства прошел по брусчатке Красной площади вместе с портретом своего отца, который сражался под Ленинградом. Рядом с ним находился один из инициаторов проведения "Бессмертного полка", актер Василий Лановой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707847" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.

ИСТОЧНИК KP.RU