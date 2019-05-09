Около 700 тысяч человек присоединились к "Бессмертному полку" в Москве
Памятная акция "Бессмертный полк" в Москве собрала около 700 тысяч участников. Люди вышли на улицы города с портретами своих предков, несмотря на ливень и сильный ветер.
Данное шествие стало уже традицией и теперь ежегодно проводится на территории не только нашей страны, но и за ее пределами. Люди объединяются, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войне и вспомнить их подвиги, совершенные на благо всего человечества.
Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ
"В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел РФ.
"КП" писала о том, что к участникам памятного мероприятия в Москве присоединился сам президент России Владимир Путин. Глава государства прошел по брусчатке Красной площади вместе с портретом своего отца, который сражался под Ленинградом. Рядом с ним находился один из инициаторов проведения "Бессмертного полка", актер Василий Лановой.
Бессмертный полк в Москве с высоты птичьего полёта.
ИСТОЧНИК KP.RU