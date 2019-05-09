2019-05-09T17:53:35+03:00
Общество

Ливень обрушился на Москву в День Победы

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ливень начался во время прохода колонн "Бессмертного полка" по Красной площадиЛивень начался во время прохода колонн "Бессмертного полка" по Красной площадиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сильный ливень обрушился на Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Дождь в Москве не помешал состояться шествию «Бессмертный полк».

Дождевые потоки побежали по улицам во время прохода памятного шествия "Бессмертного полка" по Красной площади.

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В Москве от ветра падают деревья
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Синоптики сообщают, что гроза и сильный ветер будут бушевать на территории всей Москвы и Московской области примерно до 21:00. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Жителей и гостей столицы просят быть внимательнее и избегать шатких конструкций.

Участники акции Бессмертного полка попали под дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники акции Бессмертного полка попали под дождьФото: Михаил ФРОЛОВ

Сильнейший ливень в Москве 9 мая.

С утра погода сказалась и на проведении парада Победы. Из-за неблагоприятных условий воздушную часть празднования пришлось отменить.

Сайт kp.ru писал о том, что видимость в небе была гораздо ниже допустимой нормы, поэтому авиашоу не состоялось. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для властей гораздо важнее безопасность зрителей и пилотов, а парад и так получился "замечательный".

Весенний ливень не испортил настроения москвичам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весенний ливень не испортил настроения москвичамФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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