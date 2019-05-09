Ливень обрушился на Москву в День Победы

Сильный ливень обрушился на Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707852" frameborder="0"></iframe> Дождь в Москве не помешал состояться шествию «Бессмертный полк».

Дождевые потоки побежали по улицам во время прохода памятного шествия "Бессмертного полка" по Красной площади.

yellowbatterfly В Москве от ветра падают деревья

Синоптики сообщают, что гроза и сильный ветер будут бушевать на территории всей Москвы и Московской области примерно до 21:00. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Жителей и гостей столицы просят быть внимательнее и избегать шатких конструкций.

Участники акции Бессмертного полка попали под дождьФото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707853" frameborder="0"></iframe> Сильнейший ливень в Москве 9 мая.

С утра погода сказалась и на проведении парада Победы. Из-за неблагоприятных условий воздушную часть празднования пришлось отменить.

Сайт kp.ru писал о том, что видимость в небе была гораздо ниже допустимой нормы, поэтому авиашоу не состоялось. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для властей гораздо важнее безопасность зрителей и пилотов, а парад и так получился "замечательный".