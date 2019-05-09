Ливень обрушился на Москву в День Победы
Сильный ливень обрушился на Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.
Дождь в Москве не помешал состояться шествию «Бессмертный полк».
Дождевые потоки побежали по улицам во время прохода памятного шествия "Бессмертного полка" по Красной площади.
Синоптики сообщают, что гроза и сильный ветер будут бушевать на территории всей Москвы и Московской области примерно до 21:00. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Жителей и гостей столицы просят быть внимательнее и избегать шатких конструкций.
Участники акции Бессмертного полка попали под дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
Сильнейший ливень в Москве 9 мая.
С утра погода сказалась и на проведении парада Победы. Из-за неблагоприятных условий воздушную часть празднования пришлось отменить.
Сайт kp.ru писал о том, что видимость в небе была гораздо ниже допустимой нормы, поэтому авиашоу не состоялось. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для властей гораздо важнее безопасность зрителей и пилотов, а парад и так получился "замечательный".
Весенний ливень не испортил настроения москвичамФото: Михаил ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU