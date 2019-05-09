Обнародованы сведения о подвигах деда Зеленского во время войны

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-09T21:26:41+03:00

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Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией на стороне Советского Союза и был награжден двумя орденами Красной звезды. Об этом свидетельствуют данные базы министерства обороны незалежной "Память народа".

Согласно сохранившейся информации, во время Второй мировой войны предок Владимира Зеленского являлся командиром минометного взвода, а затем еще и стрелковой роты. Сайт kp.ru писал о том, что до настоящего времени дошли даже подробности одного его подвига.

Так, в боях с 23 января по 9 февраля 1944 года Семену Ивановичу удалось подавить огонь минометной батареи своим минометным взводом и занять трофейный склад. При этом на стороне противника были еще два станковых и три ручных пулемета.

9 мая Владимир Зеленский посетил могилу своего выдающегося деда и поблагодарил всех ветеранов за победу над "бесчеловечной идеологией нацизма".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU