Пять человек попали в больницу после урагана в Москве

СЕГОДНЯ 22:25 2019-05-09T22:25:59+03:00

В День Победы на Москву обрушился ливень Фото: REUTERS

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Пять человек получили травмы в результате мощного урагана в Москве. Именно столько пострадавших обратились в больницу в четверг, 9 мая. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, все пострадавшие уже госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707926" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Москве 9 мая 2019 года.

"Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь", - сказал Хрипун.

При этом он подчеркнул, что двоих пострадавших готовят к выписке, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что днем на Москву обрушились мощный ливень и сильный ветер. В результате урагана были повалены деревья в разных районах города. Сообщалось, что пострадали не менее десяти человек, а три автомобиля получили повреждения, однако эта информация не нашла официального подтверждения.

К слову, даже столь ненастная погода не помешала участникам шествия "Бессмертный полк" завершить свою акцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707876" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU