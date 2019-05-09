Пять человек попали в больницу после урагана в Москве
Пять человек получили травмы в результате мощного урагана в Москве. Именно столько пострадавших обратились в больницу в четверг, 9 мая. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, все пострадавшие уже госпитализированы.
Последствия урагана в Москве 9 мая 2019 года.
"Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь", - сказал Хрипун.
При этом он подчеркнул, что двоих пострадавших готовят к выписке, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что днем на Москву обрушились мощный ливень и сильный ветер. В результате урагана были повалены деревья в разных районах города. Сообщалось, что пострадали не менее десяти человек, а три автомобиля получили повреждения, однако эта информация не нашла официального подтверждения.
К слову, даже столь ненастная погода не помешала участникам шествия "Бессмертный полк" завершить свою акцию.
Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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