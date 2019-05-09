2019-05-09T22:25:59+03:00
Происшествия

Пять человек попали в больницу после урагана в Москве

Ранее на столицу обрушились ливень и сильный ветер [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В День Победы на Москву обрушился ливеньВ День Победы на Москву обрушился ливеньФото: REUTERS
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Пять человек получили травмы в результате мощного урагана в Москве. Именно столько пострадавших обратились в больницу в четверг, 9 мая. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, все пострадавшие уже госпитализированы.

Последствия урагана в Москве 9 мая 2019 года.

"Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь", - сказал Хрипун.

При этом он подчеркнул, что двоих пострадавших готовят к выписке, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что днем на Москву обрушились мощный ливень и сильный ветер. В результате урагана были повалены деревья в разных районах города. Сообщалось, что пострадали не менее десяти человек, а три автомобиля получили повреждения, однако эта информация не нашла официального подтверждения.

К слову, даже столь ненастная погода не помешала участникам шествия "Бессмертный полк" завершить свою акцию.

Сильный ливень «накрыл» Бессмертный полк в Москве.Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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