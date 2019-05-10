Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов
Курсы евро и доллара продолжили расти на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 мая.
Так, американская валюта увеличилась на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и теперь оценивается в 65,19 рубля. Евро же прибавил 31 копейку. Его стоимость выросла до 73,16 рубля. Индекс Мосбиржи, тем временем, снизился на 0,3% - до 2537,25 пункта .Об этом свидетельствуют данные на сайте.
Сайт kp.ru писал о том, что в четверг Центральный Банк России опубликовал обновленные официальные курсы иностранной валюты. Регулятор оценил стоимость доллара в 65,2287 рубля, а евро - в 73,0888 рубля.
При этом эксперты ранее объяснили падение курса рубля снижением интереса инвесторов к рисковым активам и падением цен на нефтяное сырье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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