Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-10T10:50:10+03:00

Доллар и евро прибавили в стоимости на старте торгов

Американская валюта подорожала на 12 копеек, а европейская - на 31

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Курсы евро и доллара продолжили расти на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 мая.

Так, американская валюта увеличилась на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и теперь оценивается в 65,19 рубля. Евро же прибавил 31 копейку. Его стоимость выросла до 73,16 рубля. Индекс Мосбиржи, тем временем, снизился на 0,3% - до 2537,25 пункта .Об этом свидетельствуют данные на сайте.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг Центральный Банк России опубликовал обновленные официальные курсы иностранной валюты. Регулятор оценил стоимость доллара в 65,2287 рубля, а евро - в 73,0888 рубля.

При этом эксперты ранее объяснили падение курса рубля снижением интереса инвесторов к рисковым активам и падением цен на нефтяное сырье.

ИСТОЧНИК KP.RU