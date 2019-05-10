2019-05-10T11:20:54+03:00
Спорт

Луис Суарес выбыл на остаток сезона с травмой

Нападающий «Барселоны» не поможет команде в оставшихся турах Ла Лиги, угодив в лазарет после игры с «Ливерпулем»
Дарья КРЫЛОВА
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Mожно предположить, что отсутствие на поле Луиса Суареса скажется на общей тактике и рисунке игры скорее положительно, чем отрицательноMожно предположить, что отсутствие на поле Луиса Суареса скажется на общей тактике и рисунке игры скорее положительно, чем отрицательноФото: REUTERS
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В ответном полуфинальном матче против «Ливерпуля» Суарес повредил мениск правого колена, понадобилось хирургическое вмешательство. По расчетам клубных врачей, постоперационное восстановление займет около двух с половиной недель, так что вряд ли уругваец сможет принести пользу команде в оставшихся матчах.

Барселона уже обеспечила себе титул чемпиона Ла Лиги, так что отсутствие Суареса в матчах против «Хетафе» и «Эйбара» вряд ли имеет весомое значение, а вот матч против «Валенсии» в финале Кубка Испании как раз имеет.

По словам бывшего тренера «Реал Мадрида» Жозе Моуриньо, «Барселона» чересчур много полагается на Суареса и Месси, из-за чего другие игроки перестают играть. В частности, именно этим он объяснил провал «каталонцев» в полуфинале Лиги Чемпионов:

- …подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения, - приводит его слова RT.

Впрочем, вспоминая блестящие камбеки “Ливерпуля” и “Тоттенхэма” без своих главных звезд, Мохамеда Салаха и Гарри Кейна соответственно, можно предположить, что отсутствие на поле Луиса Суареса скажется на общей тактике и рисунке игры скорее положительно, чем отрицательно. Возможно, за отсутствием на поле Суареса, игроки почувствуют коллективную ответственность за результат игры и обеспечат себе не только чемпионство в Ла Лиге, но и Кубок Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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