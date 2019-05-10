2019-05-10T17:49:08+03:00
В мире

В США раскрыли убийство режиссера, совершенное в 1985 году

По имеющимся данным, задержать подозреваемого в совершении преступления удалось после проведения анализа образцов ДНК
Александр ДЖУМАЕВ
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52-летний Эдвин Хиэтт был задержан в штате Северная Каролина52-летний Эдвин Хиэтт был задержан в штате Северная КаролинаФото: СОЦСЕТИ
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В США правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в совершении в 1985 году убийства голливудского режиссера Барри Крэйна. Об этом сообщает интернет-портал The Hollywood Reporter.

По данным портала, 52-летний Эдвин Хиэтт был задержан агентами ФБР в штате Северная Каролина. Задержать подозреваемого удалось после того, как эксперты полиции Лос-Анджелеса провели анализ образцов ДНК, собранных на месте преступления еще в 1985 году.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса уже предъявила Хиэтту обвинение в убийстве. В ближайшие дни он будет доставлен в Калифорнию. Сам Хиэтт заявил журналистам, что ничего не помнит о событиях 1985 года, поскольку в то время употреблял наркотики.

На момент убийства Барри Крэйну было 57 лет. За свою режиссерскую карьеру он принял участие в создании телевизионных шоу Dallas (1978-1991), The Incredible Hulk (1977-1982) и Wonder Woman (1975-1979).

ИСТОЧНИК KP.RU

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