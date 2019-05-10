Владимира Путина пригласили на церемонию интронизации императора Японии

СЕГОДНЯ 20:14 2019-05-10T20:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин был приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоится в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства Японии в РФ.

"Япония направила приглашение на интронизацию президенту как главе Российской Федерации", - заявил представитель дипмиссии. По его словам, приглашения на церемонию направляются главам государств, однако решения о том, кто именно прибудет на интронизацию, будет приниматься руководством стран.

Дипломат также подчеркнул, что приглашения получили главы всех государств, с которыми Токио поддерживает дипломатические отношения.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая этого года после отречения от престола его 85-летнего отца Акихито. Стоит отметить, что это первый случай отречения в Японии за последние 202 года. Основные торжественные мероприятия по случаю вступления нового императора на престол запланированы на октябрь и ноябрь 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706442" frameborder="0"></iframe> Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU