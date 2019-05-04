Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу

СЕГОДНЯ 07:35 2019-05-04T07:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике. Монарх с оборудованного во дворце балкона поприветствовать собравшихся у здания людей.

"Я глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы, - приводит ТАСС его слова. - Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания".

Предполагается, что в течение дня император выйдет к народу шесть раз. С самого утра в районе дворца усилены меры безопасности. Поприветствовать монарха и других членов императорской семьи собрались тысячи японцев.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну - 59-летнему принцу Нарухито.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706442" frameborder="0"></iframe> Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU