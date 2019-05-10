2019-05-10T21:23:28+03:00
В мире

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии из-за попыток исказить ситуацию в Идлибе

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков
Александр ДЖУМАЕВ
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Россия заблокировала заявление Совета безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток исказить ситуацию в провинции ИдлибРоссия заблокировала заявление Совета безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток исказить ситуацию в провинции ИдлибФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия заблокировала заявление Совета безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток исказить ситуацию в провинции Идлиб. Об этом по итогу закрытых консультаций Совбеза по ситуации в Сирии заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН - прим. ТАСС) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - приводит ТАСС слова Сафронкова.

В настоящий момент провинция Идлиб находится под контролем ряда вооруженных группировок, часть из которых признана в России террористическими. Ситуация в регионе неоднократно обсуждалась на высшем уровне, в том числе в рамках встреч лидеров России, Ирана и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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