Перехваченный в Индии украинский Ан-12 отпустили после досмотра

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-11T08:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Летевший из Грузии в Нью-Дели украинский грузовой самолет Ан-12 был допущен к полету после тщательного досмотра индийскими правоохранителями.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее воздушное судно было принудительно посажено на аэродроме в Джайпуре после того, как отклонилось от курса. Борт залетел в воздушное пространство штата Гуджарат, не имея на то разрешения властей и не отвечая на радиозапросы диспетчерских служб. В итоге на перехват были подняты истребители Су-30МКИ.

Членов экипажа приземлившегося в Раджастане самолета допросила полиция, а груз был тщательно обследован. Все это заняло несколько часов, однако индийские правоохранители так и не нашли ничего подозрительного, передает PTI.

При этом издание India Today уточняет, что летевший из Тбилиси самолет был именно украинским, а не грузинским, как сообщалось изначально. Индийские

ИСТОЧНИК KP.RU