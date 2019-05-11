На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-11T14:05:58+03:00

Решение о развертывании вооружений принято из опасений, что Иран может напасть на военных США в регионе

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США решили развернуть на Ближнем Востоке батарею своих зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington. Вооружение будет направлено в зону оперативной ответственности Центрального командования американских ВС (СЕНТКОМ). Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже одобрил передислокацию

"Подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в качестве ответа на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США", - заявили в ведомстве.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, а всего лишь защищают свои интересы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичным высказыванием выступил спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. По его словам, Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но "готов защищать" свои силы в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU