Госдеп: США готовы ответить силой, если Иран нападет на американские войска

СЕГОДНЯ 19:11 2019-05-08T19:11:21+03:00

При этом представитель госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном

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Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить силой, если Вооруженные силы Ирана нападут на американские войска или военнослужащих их союзников.

«На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы», - сказал он.

При этом Брайан Хук подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но «готов защищать силы США и американские интересы в регионе».

Отвечая на вопрос, добиваются ли Штаты смены власти в Иране, он заявил: «Мы неоднократно говорили, что добиваемся изменения поведения режима», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU