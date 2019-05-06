2019-05-07T00:04:43+03:00
Политика

США заподозрили Иран в «возможной угрозе» своим интересам

Помпео заявил, что Вашингтон готовится к потенциальной эскалации напряженности в зоне Персидского залива
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майкл Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии заявил журналистам, что Соединенные Штаты подозревают Иран в подготовке эскалации напряженности в зоне Персидского залива.

«Мы продолжаем видеть деятельность, которая заставляет нас предположить, что, возможно, имеет место эскалация. Поэтому мы предпринимаем все необходимые действия – как в плане безопасности, так и гарантирования того, что у президента Трампа будет широкий выбор вариантов действий, если что-то действительно произойдет», - приводит его слова агентство Reuters.

По данным источников портала Axios, ранее разведка Израиля передала американским коллегам информацию о том, что Тегеран якобы готовится «нанести ущерб интересам» Вашингтона в районе Персидского залива.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром»
В Москве столкнулись автокран и две легковушки, погиб человек
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом
Один из «черных ящиков» сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 сильно поврежден огнем
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех организаторов терактов
Лавров рассказал, что думают в США о военном решении ситуации в Венесуэле
Глава Североморска видел два удара молнии в двигатель самолета, сгоревшего в Шереметьево
Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
В Мексике потерпел крушение самолет
Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео