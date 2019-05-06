США заподозрили Иран в «возможной угрозе» своим интересам

6 Май 23:58 2019-05-07T00:04:43+03:00

Помпео заявил, что Вашингтон готовится к потенциальной эскалации напряженности в зоне Персидского залива

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Госсекретарь США Майкл Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии заявил журналистам, что Соединенные Штаты подозревают Иран в подготовке эскалации напряженности в зоне Персидского залива.

«Мы продолжаем видеть деятельность, которая заставляет нас предположить, что, возможно, имеет место эскалация. Поэтому мы предпринимаем все необходимые действия – как в плане безопасности, так и гарантирования того, что у президента Трампа будет широкий выбор вариантов действий, если что-то действительно произойдет», - приводит его слова агентство Reuters.

По данным источников портала Axios, ранее разведка Израиля передала американским коллегам информацию о том, что Тегеран якобы готовится «нанести ущерб интересам» Вашингтона в районе Персидского залива.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU