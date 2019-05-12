СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-12T05:04:07+03:00

В Москве заработал новый автовокзал «Северные ворота», на него переводят рейсы с автостанции Тушинская Фото: Алиса ТИТКО

С 15 марта на него переведут международные и междугородные рейсы с «Тушинской»

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В Москве заработал новый автовокзал «Северные ворота» рядом со станцией метро «Ховрино». Как сообщает ГУП «Мосгортранс», уже с 15 мая на него переведут международные и междугородные рейсы с автостанции «Тушинской».

Отмечается, что для пассажиров оборудованы залы ожидания на первом и втором этажах недавно построенного здания, расположенного прямо у выхода со станции«Ховрино».

«Северные ворота» – первый автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Это обеспечивает максимальное удобство для пассажиров и встречающих. Пассажиры междугородных и международных автобусов северных и северо-западных направлений получат комфортные просторные залы ожидания и высокое качество обслуживания», – приводит пресс-служба «Мосгортранса» слова заместителя генерального директора ГУП Максима Коновалова.

Узнать, откуда отправляется нужный вам автобус или уточнить расписание можно по телефону в контакт-центре автовокзалов: +7-499-940-08-43.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новом автовокзале «Северные ворота».

ИСТОЧНИК KP.RU