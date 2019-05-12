Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-12T07:31:24+03:00

Сообщение о взрыве поступило в 00:30 мск воскресенья Фото: Предоставлено очевидцем

Трагедия произошла в поселке Чистоозерный Каменского района, разрушены семь квартир [фото]

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В ночь на воскресенье, 12 мая, произошел взрыв бытового газа в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, в результате погибли два человека – взрослый мужчина, тело которого обнаружили под завалами, и девятилетняя девочка, она умерла по дороге в больницу, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Взрыв газа в поселке Чистоозерный произошел в двухэтажном доме на улице ЛенинаФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

Еще два человека пострадали, пожилая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, она находится в реанимации. Второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

На месте взрыва всю ночь работали спасатели, разбор завалов продолжается до сих порФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

Сообщение о взрыве газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина поступило в 00:30 (мск) воскресенья, к месту происшествия тут же направились пожарные, спасатели и бригады «Скорой помощи». Из аварийного дома были срочно эвакуированы жильцы – 12 человек.

В результате хлопка газа полностью разрушены две квартиры, еще пять – частичноФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

В результате взрыва повреждены семь квартир, две из них полностью разрушены, частично обвалилась крыша. Причины произошедшего выясняются.

По последним данным, два человека погибли, два получили травмыФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU