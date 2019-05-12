2019-05-12T10:38:06+03:00
Политика

Царев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНР

Экс-спикер парламента Новороссии рассказал о событиях в Донбассе пять лет назад
Лилия ЛАПИНАМарина ВЕНЦОВА
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Царев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНРЦарев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНРФото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший спикер парламента Новороссия, экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как проходил референдум о независимости Донецкой и Луганской народных республик 11 мая 2014 года.

«Я помню, с каким воодушевлением люди собирались и шли на референдум. Мы провели референдум буквально на мизерные средства. Добровольцы, активисты всю работу делали самостоятельно, - рассказал он. - Вспоминаю то время, когда после 9 мая люди шли в цветах, ветераны с наградами, пели, танцевали на участках. Был такой вот праздник-ликование. Я думаю, что победа еще впереди».

Напомним, 11 мая 2014 года в городах и районах бывшей Донецкой и Луганской областей прошел референдум о самоопределении региона. В нем приняли участие три четверти населения. Почти 90 процентов жителей региона высказались за провозглашение акта о государственной самостоятельности республик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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