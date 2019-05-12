В ОАЭ в порту Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов
В порту эмирата Эль-Фуджайра, который входит в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ранним утром в воскресенье, 12 мая, произошло несколько взрывов.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники, на нескольких танкерах, которые находились в порту, возник пожар. По имеющейся в данный момент информации, от 7 до 10 нефтеналивных судов охвачены огнем. Отмечается, что над портом замечены американские и французские военные самолеты.
Со своей стороны, власти эмирата Фуджейра опровергли сообщения СМИ о взрыве в порту города, порт работает в обычном режиме
Ранее сайт kp.ru писал, что вечером 21 января 2019 года в Черном море случилось ЧП: загорелись два танкера-газовоза Maestro и Candy под флагом Танзании. Они стояли на якоре примерно в 30 километрах к юго-западу от мыса Такиль за пределами территориальных вод Российской Федерации. Россиян среди членов экипажа не было, моряки - граждане Индии и Турции, всего 32 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU