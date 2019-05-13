Аксенов: Украинцы посещают Крым чаще, чем другие иностранцы

СЕГОДНЯ 04:58 2019-05-13T05:04:41+03:00

В прошлом году полуостров посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира

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Украинцы посещают Крым чаще, чем другие иностранные туристы, хоть на полуостров приезжают отдохнуть жители разных стран мира: белорусы и американцы, китайцы и израильтяне, а также граждане государств Евросоюза, Сирии, Иордании, Индии, ЮАР и других.

Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что в 2018 году полуостров посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира, это стало абсолютным рекордом постсоветского периода.

«Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины: порядка одного миллиона», - подчеркнул он в интервью газете «Известия».

К слову, как писал сайт kp.ru, уже с 1 мая число приезжающих в Крым граждан Незалежной увеличилось в три раза, ежедневно границу полуострова с Украиной пересекают в среднем более 10 тысяч украинцев.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU