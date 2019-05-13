На севере Москвы водитель Lexus обстрелял автобус

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-13T10:00:53+03:00

Утром очевидец позвонил в полицию и сообщил, что водитель иномарки выстрелил в автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция уже задержала «стрелка», при нем оказался пневматический пистолет

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Утром в понедельник, 13 мая, водитель иномарки обстрелял автобус в районе дома № 160 по Дмитровскому шоссе на севере Москвы, очевидцы произошедшего позвонили в полицию.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, информация о стрельбе по автобусу поступила на пульт дежурного в 6:50. Свидетель рассказал, что стрелявший уехал с места происшествия на автомобиле Lexus. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого «по горячим следам» на одной из ближайших улиц, при нем обнаружили пневматический пистолет. Владельца «Лексуса» доставили в отделение полиции.

Там же, по словам представителя ведомства, находится и второй участник инцидента – водитель подвергшегося обстрелу частного автобуса. Выяснилось, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт между мужчинами, передает ТАСС.

Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU