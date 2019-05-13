На севере Москвы водитель Lexus обстрелял автобус
Утром в понедельник, 13 мая, водитель иномарки обстрелял автобус в районе дома № 160 по Дмитровскому шоссе на севере Москвы, очевидцы произошедшего позвонили в полицию.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД, информация о стрельбе по автобусу поступила на пульт дежурного в 6:50. Свидетель рассказал, что стрелявший уехал с места происшествия на автомобиле Lexus. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого «по горячим следам» на одной из ближайших улиц, при нем обнаружили пневматический пистолет. Владельца «Лексуса» доставили в отделение полиции.
Там же, по словам представителя ведомства, находится и второй участник инцидента – водитель подвергшегося обстрелу частного автобуса. Выяснилось, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт между мужчинами, передает ТАСС.
Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU