Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-13T12:56:53+03:00

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Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.

Слушание состоится в понедельник, 13 мая. Начало запланировано на 12:45. На сайте инстанции сообщается, что речь пойдет о нарушении Зеленским ограничений предвыборной агитации, однако детали не уточняются.

Председательствующим судьей по делу назначен Владислав Девятко. Именно он занимался слушаниями в рамках расследования в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

Сайт kp.ru писал о том, что во время первого тура выборов украинского лидера 21 апреля 2019 года Зеленский показал журналистам свой уже заполненный бюллетень, тем самым нарушив тайну голосования. В тот же день в штаб к политику пришли правоохранители, которые выписали ему штраф. Точная сумма не оглашалась, однако по закону она не должна превышать 13 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704448" frameborder="0"></iframe> Зеленский проголосовал и зачитал рэп.

ИСТОЧНИК KP.RU