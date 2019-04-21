2019-04-21T14:02:06+03:00
Выборы президента Украины 2019

Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня

Кандидат в президенты Украины проголосовал сам за себя, а после показал бланк всем присутствующим на избирательном участке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский поставил крестик напротив своей фамилии в бюллетенеЗеленский поставил крестик напротив своей фамилии в бюллетенеФото: REUTERS
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Полиция Украины даст правовую оценку действиям кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который открыто продемонстрировал свой бюллетень всем присутствующим на избирательном участке в Киеве. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Его позицию поддержал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

К слову, Зеленский проголосовал сам за себя. Это видно на кадрах с избирательного участка. Его конкурент, действующий президент Украины Петр Порошенко уже также поучаствовал в голосовании, однако напротив чьей фамилии был поставлен крестик - неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что именно в это воскресенье, 21 апреля, стартовал второй тур выборов главы государства. За пост борются два кандидата. В первом туре больше всего поддержки избирателей получил Зеленский. Теперь же ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Дело в том, что демонстрация избирателем результатов волеизъявления является нарушением тайны голосования. Соответствующая статья есть в Уголовном Кодексе Украины.

Зеленский проголосовал и зачитал рэп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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