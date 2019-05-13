2019-05-13T13:47:50+03:00
Общество

Голикова: майские праздники не сокращают валовый внутренний продукт России

По словам вице-премьера, общее годовое количество выходных в стране сохраняется
Марина ВЕНЦОВА
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Вице-премьер России Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыВице-премьер России Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
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Вице-премьер России Татьяна Голикова не считает, что длинные майские праздники сокращают ВВП. По ее словам, общее количество выходных в году сохраняется.

"Я не думаю, что это (перенос праздников с января на май) ударяет - ведь количество-то общее праздников сохраняется, - приводит РИА Новости ее слова. - Они передвигаются просто с Нового года на майские".

При этом Голикова отметила, что благодаря длинным майским выходным у россиян появляется возможность отметить День Победы, а также заняться хозяйством, поработать на дачах и огородах.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, расписание выходных и праздничных дней регламентирует производственный календарь страны на текущий год. В 2019 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, при 247 рабочих. По сравнению с прошлым годом общее количества выходных, праздничных и рабочих дней не изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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