Песков: вопросы о запрете на полеты SSJ-100 должны формулироваться в адрес специалистов
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса о приостановке полетов авиалайнера «Сухого Суперджет - 100», поскольку это прерогатива профильных служб. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков, прокоментировав вопрос о произошедший 5 мая авиакатастрофы.
«Кремль не имеет полномочий [рассматривать] вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной», - сказал Песков, подчеркнув, что подобные вопросы «должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств - в первую очередь, Минтранса России».
Ранее, комментируя ситуацию с авиакатастрофой, Песков также отметил, что лишь компетентные авиационные органы должны принимать решения по приостановке полетов и пока запрет на полеты «Сухой суперджет-100» не принималось, поскольку необходимо дождаться заключения о причинах чрезвычайного происшествие.
Напомним, лайнер рейса SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и вернулись в аэропорт. В результате жёсткой посадки самолет загорелся. На борту находились 78 человек, 41 человек из которых погибли, десять были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU