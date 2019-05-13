Песков: вопросы о запрете на полеты SSJ-100 должны формулироваться в адрес специалистов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-13T15:12:04+03:00

Пресс-секретарь президента РФ в очередной раз подчеркнул, что решение в отношении эксплуатации той или иной техники не является прерогативой Кремля [видео]

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Кремль не имеет полномочий для решения вопроса о приостановке полетов авиалайнера «Сухого Суперджет - 100», поскольку это прерогатива профильных служб. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков, прокоментировав вопрос о произошедший 5 мая авиакатастрофы.

«Кремль не имеет полномочий [рассматривать] вопрос о возможности продолжения эксплуатации той или иной техники, в том числе авиационной», - сказал Песков, подчеркнув, что подобные вопросы «должны формулироваться только в адрес специалистов, специализированных ведомств - в первую очередь, Минтранса России».

Ранее, комментируя ситуацию с авиакатастрофой, Песков также отметил, что лишь компетентные авиационные органы должны принимать решения по приостановке полетов и пока запрет на полеты «Сухой суперджет-100» не принималось, поскольку необходимо дождаться заключения о причинах чрезвычайного происшествие.

Напомним, лайнер рейса SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и вернулись в аэропорт. В результате жёсткой посадки самолет загорелся. На борту находились 78 человек, 41 человек из которых погибли, десять были госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707552" frameborder="0"></iframe> «Прошу почтить память погибших»: Путин начал Совет по нацпроектам с минуты молчания в память жертв катастрофы в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU