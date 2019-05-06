Песков: решений о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» пока не принималось

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-06T13:29:30+03:00

Представитель Кремля сообщил, что Путин в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в Шереметьево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля сообщил, что Путин в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в Шереметьево [видео]

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Запрет на полеты «Сухой суперджет-100» является прерогативой специалистов, пока таких решений не принималось, поскольку нужно дождаться заключения о причинах чрезвычайного происшествие, которое произошло в минувшие воскресенье, 5 мая, в Шереметьево. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что президент России Владимир Путин в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в столичном аэропорту, в результате которой погибли 41 человек.

«Это не прерогатива президента - принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, или той или иной марки. Это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы РФ. Мы знаем, что пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Кроме того, нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», - сказал представитель Кремля

Песков также сообщил, что в настоящее момент не располагает информацией о том обсуждался ли вопрос о возможном трауре в связи с катастрофой.

Ранее появилось сообщение о том, что в Правительстве Москвы была открыта горячая линия для родственников и близких пострадавших во время катастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Напомним, 5 мая, в 18.02 «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек. По последним данным жертвой катастрофы стали 41 человек, в том числе двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU