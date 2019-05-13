Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-13T15:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Китаю не надо принимать ответные меры на повышение американских пошлин, заявил президент США Дональд Трамп. Иначе, по его мнению, "станет только хуже".

Напомним, на прошлой неделе состоялись очередные очередные американо-китайские переговоры после нового повышения пошлин США на товары из Китая на 300 миллиардов долларов в год.

"В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу)", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 13 мая.

Он подчеркнул, что "Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже".

Также, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину и "другим друзьям в Китае", Трамп отметил, что китайской стороне лучше заключить сделку с Вашингтоном, так как китайские организации будут вынуждены переезжать на другие территории.

"Слишком дорого покупать в Китае. У вас была прекрасная сделка, почти завершенная, а вы отказались", - добавил Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU