Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Китаю не надо принимать ответные меры на повышение американских пошлин, заявил президент США Дональд Трамп. Иначе, по его мнению, "станет только хуже".
Напомним, на прошлой неделе состоялись очередные очередные американо-китайские переговоры после нового повышения пошлин США на товары из Китая на 300 миллиардов долларов в год.
"В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу)", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 13 мая.
Он подчеркнул, что "Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже".
Также, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину и "другим друзьям в Китае", Трамп отметил, что китайской стороне лучше заключить сделку с Вашингтоном, так как китайские организации будут вынуждены переезжать на другие территории.
"Слишком дорого покупать в Китае. У вас была прекрасная сделка, почти завершенная, а вы отказались", - добавил Трамп.
ИСТОЧНИК KP.RU