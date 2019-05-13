2019-05-13T19:03:53+03:00
Политика

Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса

Видеообращение было записано по итогам встречи избранного президента Украины с религиозными лидерами [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Ролик был записан по итогам встреч Зеленского с религиозными лидерами.

Так, опубликованы обращения предстоятелей Украинской православной Церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, главы Украинской грекокатолической церкви Святослава, муфтия Крыма Айдера Рустемова, главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа и других духовных лидеров.

Как отметило издание «Лiга.Новости», в ролике не участвует руководитель так называемой Православной церкви Украины Епифаний, хотя Зеленский встречался и с ним.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!», — написал Зеленский, опубликовав видео.

Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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