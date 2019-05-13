Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая
Верховная Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.
«Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», - сообщил ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
В свою очередь депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламентариев в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента, которая, по ее мнению, должна состояться 19-20 мая.
Напомним, ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать назначение инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. В свою очередь, украинский парламент стремился отодвинуть инаугурации новоизбранного президента на более поздний срок. Так, 4 мая в раде выступили против предложенной Зеленским даты 19 мая.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU