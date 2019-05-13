Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-13T13:04:35+03:00

Ранее новоизбранный президент Украины заявил, что хочет вступить в должность 19 мая [видео]

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Верховная Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.

«Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», - сообщил ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламентариев в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента, которая, по ее мнению, должна состояться 19-20 мая.

Напомним, ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать назначение инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. В свою очередь, украинский парламент стремился отодвинуть инаугурации новоизбранного президента на более поздний срок. Так, 4 мая в раде выступили против предложенной Зеленским даты 19 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU