2019-05-13T13:04:35+03:00
Политика

Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая

Ранее новоизбранный президент Украины заявил, что хочет вступить в должность 19 мая [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 маяРада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 маяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховная Рада назначит дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.

«Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», - сообщил ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламентариев в первую очередь рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента, которая, по ее мнению, должна состояться 19-20 мая.

Напомним, ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать назначение инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. В свою очередь, украинский парламент стремился отодвинуть инаугурации новоизбранного президента на более поздний срок. Так, 4 мая в раде выступили против предложенной Зеленским даты 19 мая.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года
При землетрясении в Панаме пострадали пять человек
Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе
Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн
Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»
Отечественные самолеты будут собирать роботы
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани
Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы