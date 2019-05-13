Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа

СЕГОДНЯ 20:54 2019-05-13T20:54:53+03:00

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Полеты самолетов Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше середины августа 2019 года. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном авиационном управлении США, от ведомства сейчас ожидают предварительного согласия на установку на самолетах серии МАХ обновленной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По предварительным данным, сбой в работе именно этой системы стал причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.

По информации издания, возобновление полетов Boeing 737 MAX будет происходить поэтапно в течение нескольких месяцев. Отмечается, что в самой компании Boeing ожидали возобновления полетов намного раньше указанных сроков - до начала летнего сезона.

Напомним, 29 октября прошлого года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, в результате погибли 189 человек. 10 марта 2019 года разбился самолет этой модели, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU