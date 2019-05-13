Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа
Полеты самолетов Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше середины августа 2019 года. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном авиационном управлении США, от ведомства сейчас ожидают предварительного согласия на установку на самолетах серии МАХ обновленной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). По предварительным данным, сбой в работе именно этой системы стал причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.
По информации издания, возобновление полетов Boeing 737 MAX будет происходить поэтапно в течение нескольких месяцев. Отмечается, что в самой компании Boeing ожидали возобновления полетов намного раньше указанных сроков - до начала летнего сезона.
Напомним, 29 октября прошлого года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, в результате погибли 189 человек. 10 марта 2019 года разбился самолет этой модели, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU