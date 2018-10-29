Авиакатастрофа в Индонезии: На борту самолета Lion Air было 189 пассажиров

29 Окт. 06:57 2018-10-29T07:32:45+03:00

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На борту пропавшего над Яванским морем самолета индонезийской авиакомпании Lion Air находилось 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников, сообщает портал Detik.

Кроме того, поступило подтверждение того, что лайнер действительно потерпел крушение: члены экипажа выходившей из порта Джакарты баржи рассказали, что они собственными глазами видели, как он падал.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 29 октября, стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому).

Он вылетел из столичного аэропорта в 6.20 (2.20 мск), а через 13 минут после взлета пропала связь с экипажем. В предполагаемый район крушения на поиски воздушного судна власти Индонезии отправили три корабля и вертолет, а к западной части острова Ява – спасательный отряд.