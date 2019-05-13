Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов

СЕГОДНЯ 22:47 2019-05-13T22:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп призвал Иран избежать необдуманных шагов. В противном случае, как заявил американский лидер,у исламской республики будут большие проблемы.

"Это будет большой проблемой для Ирана, если что-то произойдет, я могу сказать вам это. Они не будут счастливы (если предпримут какие-либо необдуманные шаги)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме в понедельник, 13 мая.

Он отметил, что Иран "знает, что он подразумевает под этими словами".

ИСТОЧНИК KP.RU