Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
В противном случае президент США пообещал Ирану большие проблемы
Президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал Иран избежать необдуманных шагов. В противном случае, как заявил американский лидер,у исламской республики будут большие проблемы.
"Это будет большой проблемой для Ирана, если что-то произойдет, я могу сказать вам это. Они не будут счастливы (если предпримут какие-либо необдуманные шаги)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме в понедельник, 13 мая.
Он отметил, что Иран "знает, что он подразумевает под этими словами".
ИСТОЧНИК KP.RU