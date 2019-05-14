2019-05-14T06:40:09+03:00
Общество

Минтруд расширил список сельских профессий для надбавки к пенсии

К работникам сельского хозяйства могут быть приравнены охранники и сторожа складов, кладовщики, электрики и кочегары
Юлия ДИВЕЕВА
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Минтруд хочет расширить список сельхозпрофессий, претендующих на повышение пенсийМинтруд хочет расширить список сельхозпрофессий, претендующих на повышение пенсийФото: Влад КОМЯКОВ
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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить список профессий и должностей в области сельского хозяйства, которым положены повышенные фиксированные выплаты к пенсии. Ведомство подготовило и опубликовало для обсуждения проект правительственного постановления.

В документе говорится, что при наличии 30-летнего стажа в сельском хозяйстве, гражданин получает 25%-ю надбавку к фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности. Также предлагается изменить список профессий и должностей которые учитываются в "сельскохозяйственном" стаже.

Минтруд считает, что следует расширить перечень специальностей с более широким наименованием, и внести в него рабочих, которые занимались ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники и другого оборудования сельскохозяйственных организаций, передает Интерфакс.

Так к работникам сельского хозяйства могут быть приравнены охранники и сторожа складов и кладовщики,а также заведующие складами и гаражами, строители сельхозобъектов, кочегары, токари, инженеры-механики и инженеры-электрики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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