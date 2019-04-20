Посольство в США оценило доклад Мюллера по "российскому делу"

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-20T06:03:04+03:00

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Посольство России в США оценило доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. К обнародованию этого документа была приурочена публикация 120-страничного доклада, подготовленного дипломатическим ведомством.

Так, дипмиссия выявила беспочвенность обвинений американской стороны о "вмешательстве" России в выборы президенты США. В посольстве подчеркнули, что после утверждения Мюллера об отсутствия сговора команды президента США Дональда Трампа с Москвой надо признать надуманность обвинений в "российском вмешательстве".

"Мы надеемся, что конец саги Мюллера будет способствовать дальнейшему рассеиванию дыма и миражей на эту тему. Первый шаг - отказ от "теории сговора" - был сделан", - говорится в отчете посольства.

Дипведомство также призвало США дезавуировать обвинения против России наладить отношения между странами.

Напомним, в четверг, 18 апреля, министерство юстиции США опубликовало доклад Мюллера, удалив из него конфиденциальные сведения. В документе отмечается, что факт сговора Трампа с Россией не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU