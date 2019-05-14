В Раде рассказали, к чему приведет разрыв отношений с Россией

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-14T07:59:16+03:00

Депутат Вадим Рабинович считает, что Киев должен налаживать контакты не только с Западом, но и со странами СНГ

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Украина останется без "помощи с Востока", если решит окончательно разорвать отношения с Россией. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий считает, что Киев должен налаживать связи с Москвой и странами СНГ, но при этом не разрывать отношения с Европой и Соединенными Штатами.

"Если вы разорвете отношения с Америкой, если вы разорвете отношения с Россией, точнее продолжите [разрывать], то что вы делать собираетесь? Вы же вообще нигде не получите помощь — ни в одном случае", - сказал депутат.

При этом он также прокомментировал недавнюю отмену визита адвоката президента США Рудольфа Джулиани в Киев. По словам Рабиновича, юрист не приехал, поскольку увидел в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского "врагов Америки". Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам Джулиани именно там и объяснил свое решение.

"Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада и с Востока", - сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU