Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Предполагается, что результаты данной работы могли бы быть полезны главе Соединенных Штатов по двум направлениям. Одно из них касается непосредственно "вмешательства" в выборы в 2016 году, а другое относится к предполагаемым связям сына американского вице-президента Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.
Газета The Wall Street Journal уточняет, что основными целями Джулиани является дискредитация расследования Мюллера, по которому экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен к 7,5 года лишения свободы, а также нанесение ущерба репутации Байдена, считающегося фаворитом предстоящей избирательской гонки.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее независимые зарубежные журналисты нашли доказательства того, как семья вице-президента США обогащалась на украинском кризисе при нахождении у власти Барака Обамы.
Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.
ИСТОЧНИК KP.RU