Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-10T08:10:04+03:00

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

Предполагается, что результаты данной работы могли бы быть полезны главе Соединенных Штатов по двум направлениям. Одно из них касается непосредственно "вмешательства" в выборы в 2016 году, а другое относится к предполагаемым связям сына американского вице-президента Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

Газета The Wall Street Journal уточняет, что основными целями Джулиани является дискредитация расследования Мюллера, по которому экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен к 7,5 года лишения свободы, а также нанесение ущерба репутации Байдена, считающегося фаворитом предстоящей избирательской гонки.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее независимые зарубежные журналисты нашли доказательства того, как семья вице-президента США обогащалась на украинском кризисе при нахождении у власти Барака Обамы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707317" frameborder="0"></iframe> Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU