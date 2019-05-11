Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-11T09:51:26+03:00

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Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.

Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшие дни он должен был посетить Украину и встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленский. Адвокат планировал убедить политика начать собственное расследование относительно приписываемого России "вмешательства" в американские выборы 2016 года и предполагаемых связей сына вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией. Планы были изменены в последний момент.

"Я не поеду [на Украину], так как я думаю, что столкнусь с группой людей, являющихся врагами президента США, а в некоторых случаях - с врагами самих Соединенных Штатов", - сказал Джулиани.

По его мнению, сейчас Зеленский окружен коррумпированными людьми, которые враждебно настроены по отношению к Трампу. Более того, один из таких приближенных украинского лидера ранее уже якобы был уличен в оказании помощи демократам в рамках расследования о "вмешательстве" в американские выборы. Конкретное имя не называется, передает Fox News.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU