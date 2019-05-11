Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.
Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшие дни он должен был посетить Украину и встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленский. Адвокат планировал убедить политика начать собственное расследование относительно приписываемого России "вмешательства" в американские выборы 2016 года и предполагаемых связей сына вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией. Планы были изменены в последний момент.
"Я не поеду [на Украину], так как я думаю, что столкнусь с группой людей, являющихся врагами президента США, а в некоторых случаях - с врагами самих Соединенных Штатов", - сказал Джулиани.
По его мнению, сейчас Зеленский окружен коррумпированными людьми, которые враждебно настроены по отношению к Трампу. Более того, один из таких приближенных украинского лидера ранее уже якобы был уличен в оказании помощи демократам в рамках расследования о "вмешательстве" в американские выборы. Конкретное имя не называется, передает Fox News.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»