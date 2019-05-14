Чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-14T08:09:26+03:00

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Региональных чиновников обяжут искать в жителях «ген бизнеса». Это поможет выявить людей, которые могут заниматься предпринимательской деятельностью. Находить таких будут среди разных категорий населения. Например, для школьников организуют специальные смены в лагерях, игры и тренинги, образовательные курсы и конкурсы. Методику выявления бизнес-жилки разработают в правительстве.

Это следует из пояснительной записки к указу президента о Годе предпринимательства, за организацию которого отвечает Минэкономразвития. «Охота» на потенциальных бизнесменов начнется в 2020-м. Предполагается, что технология поиска будет включать в себя тестирование способностей россиян к открытию своего дела, а также проведение конкурсов бизнес-идей и проектов.

Эксперты к инициативе относятся скептически. Из-за экономических условий люди, которые имеют предпринимательскую жилку, не спешат заниматься бизнесом и все чаще пытаются устроиться на работу чиновником или служащим в крупную госкомпанию, пишет газета "Известия"

На стимулирование развития бизнеса в рамках нацпроекта будет выделено почти 500 млрд рублей. Эта сумма должна увеличить долю ВВП среднего и малого предпринимательства до 32,5% к концу 2024 года, для чего 450 тыс. человек обучат основам этого дела и 127 тыс. — вовлекут в предпринимательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU