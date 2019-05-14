2019-05-14T09:51:46+03:00
В мире

Американская компания объявила о разработке гиперзвукового лайнера

Ожидается, что пассажирский самолет будет развивать скорость более 6 тысяч км/ч
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несколько лет назад о разработке сверхзвукового лайнера объявили также в Spike Aerospace. Фото: spikeaerospace.comНесколько лет назад о разработке сверхзвукового лайнера объявили также в Spike Aerospace. Фото: spikeaerospace.com
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Частная американская компания Hermeus объявила о начале разработки гиперзвукового пассажирского самолета. В настоящий момент проект находится на этапе привлечения начального капитала.

Так, первым финансовым партнером Hermeus стал венчурный фонд Khosla Ventures. Кроме того, обеспечено "дополнительное участие со стороны частных инвесторов". Все денежные средства будут направлены на разработку и испытания силовой установки лайнера.

Ожидается, что он сможет развивать скорость более 5 Маха (около 6,2 тыс. км/час), а это уже гиперзвук. Данная разработка позволит значительно сократить время перелетов. Например, из Нью-Йорка в Лондон можно будет добраться всего за полтора часа, а не за семь. В компании рассчитывают, что прототип самолета будет готов уже через пять лет, а в течение 8-10 лет начнется серийное производство.

Стоит отметить, что в руководство Hermeus входят известные инженеры и предприниматели. Многие из них раньше работали в NASA, SpaceX, Blue Origin, а также в корпорациях военно-промышленного комплекса, включая Lockheed Martin, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад за разработку сверхзвукового пассажирского самолета взялась также американская компания Spike Aerospace. Тогда сообщалось, что первый полет демонстратора состоится в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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