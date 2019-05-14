Кремль: мероприятия Путина по новым вооружениям - это не сигнал для США

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-14T13:42:45+03:00

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Проводимые президентом России Владимиром Путиным мероприятия по новому вооружению являются вопросами военно-промышленного комплекса, а не сигналом Соединённым Штатам. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о предстоящем визите главы государства в испытательный центр ВКС в Астраханской области.

«Нет, это не так. Вы знаете, что вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в году, и это имеет своей целью именно развивать военно-промышленный комплекс, а не посылать кому-то месседж. Вот и все. Поэтому здесь не нужно строить каких-то таких теорий заговора, - это все, что я могу сказать», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 13 мая во время своего посещения Авиационного завода имени С.П.Горбунова Путин сообщил о том, что Минобороны России не исключает увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы Ту-160. Позже на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК российский лидер заявил о необходимости ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия, подчеркнув, что средства защиты необходимо создать до того, как такое оружие появится у других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU