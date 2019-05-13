Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160

СЕГОДНЯ 19:08 2019-05-13T19:08:03+03:00

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Минобороны России не исключает увеличения объемов контракта на стратегические ракетоносцы Ту-160, на данный момент их заказано 10, еще столько же модернизируется. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин, прибывший в понедельник, 13 мая, в Казань.

«На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество <...> с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», - сказал он, общаясь с рабочими Авиационного завода имени С.П.Горбунова, где Путин ознакомился с производством Ту-160.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, российский лидер прибыл 13 мая в Казань для проведения первого в этом году совещание по военной тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU