Путин призвал ускорить создание в России защиты от гиперзвукового оружия

СЕГОДНЯ 00:05 2019-05-14T00:10:06+03:00

Президент подчеркнул, что средства защиты необходимо создать до того, как такое оружие появится у других стран

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В России средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться до того, как такое оружие появится у других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК.

"Такого оружия в мире нет ни у кого, кроме России. Но мы прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что защита от таких видов вооружения в российской армии должна появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие "будет поставлено на боевое дежурство" в других странах. Он выразил уверенность, что цель будет достигнута, если работа будет вестись по плану, передает ТАСС.

"Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Ее нужно делать в те сроки, которые мы с вами имеем в виду", - сказал Путин.

По мнению президента, создание перспективных систем противовоздушной оборон является одним из приоритетов развития ВКС, которые необходимо оснащать самыми современными комплексами ПВО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Путин рассказал, что министерство обороны РФ провело завершающие испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU