2019-05-14T00:10:06+03:00
Политика

Путин призвал ускорить создание в России защиты от гиперзвукового оружия

Президент подчеркнул, что средства защиты необходимо создать до того, как такое оружие появится у других стран
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
Изменить размер текста:

В России средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться до того, как такое оружие появится у других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК.

"Такого оружия в мире нет ни у кого, кроме России. Но мы прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что защита от таких видов вооружения в российской армии должна появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие "будет поставлено на боевое дежурство" в других странах. Он выразил уверенность, что цель будет достигнута, если работа будет вестись по плану, передает ТАСС.

"Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Ее нужно делать в те сроки, которые мы с вами имеем в виду", - сказал Путин.

По мнению президента, создание перспективных систем противовоздушной оборон является одним из приоритетов развития ВКС, которые необходимо оснащать самыми современными комплексами ПВО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Путин рассказал, что министерство обороны РФ провело завершающие испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы «Авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фондовые индексы США обвалились после провальных торговых переговоров с Китаем
В самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль
Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина попала в больницу в критическом состоянии
Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Никаких внебрачных детей: Роналдо сделал вазэктомию, чтобы избежать судов по алиментам
Путин провел встречу с главой МИД Китая в Сочи
Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа
Ушаков заявил, что запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите G20 не поступало
Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию
Великобритания сменит посла в России
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина