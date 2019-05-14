2019-05-14T14:14:48+03:00
В мире

МИД КНР: Пекин будет сражаться в торговой войне до последнего

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали ситуацию с ответным повышением пошлин на товары из США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД КНР: Пекин будет сражаться в торговой войне до последнегоМИД КНР: Пекин будет сражаться в торговой войне до последнегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин не хочет торговой войны, но и не боится ее, поэтому будет сражаться до последнего. Соответствующие заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китай Гэн Шуан.

«Предыдущий опыт стал свидетельством того, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее. Если кто-то устроит войну на пороге нашего дома, то мы будем биться до победного конца», - сказал представитель МИД.

Как сообщал ранее kp.ru, в минувший понедельник, 13 мая, Китай принял ответные меры на повышение США пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. С 1 июня Пекин вводит пошлины в отношении 5 тысяч позиций американских товаров на общую сумму 60 миллиардов долларов. Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил КНР об опасности ответных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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