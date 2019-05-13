2019-05-13T16:31:58+03:00
В мире

С 1 июня Пекин вводит ответные пошлины на товары из США

Ранее Дональд Трамп предупредил Китая об опасности ответных мер
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С 1 июня Пекин вводит ответные пошлины на товары из СШАС 1 июня Пекин вводит ответные пошлины на товары из СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин с 1 июня текущего года введет ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Такие меры приняты в ответ на повышение США пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

«С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины», - говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, опубликованном в понедельник, 13 мая.

В заявлении указано, что пошлины будут повышены до 25% в отношении 2493 наименований. Пошлины на другие товары ждет повыше от 20% до 5 %.

Напомним, на прошлой неделе 10 мая в силу вступили анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

Накануне, 13 мая, глава Белого дома предупредил Пекин об опасности Китаю принимать ответные меры на повышение американских пошлин, поскольку КНР «станет только хуже».

ИСТОЧНИК KP.RU

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