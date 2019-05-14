2019-05-14T19:36:43+03:00
Политика

Лавров: Россия считает полезным создание двустороннего делового совета с США

Глава МИД РФ рассказал о прошедших переговорах с госсекретарем Соединенных Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: Россия считает полезным создание двустороннего делового совета с СШАЛавров: Россия считает полезным создание двустороннего делового совета с СШАФото: REUTERS
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Россия считает полезным учреждение неправительственной экспертной группы совместно с Соединёнными Штатами, а также двустороннего делового совета для создания благоприятных условий для бизнеса. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России после встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео во вторник, 14 мая в Сочи.

«Прежде всего я бы выделил целесообразность создания неправительственного экспертного совета из известных политологов, бывших военных, дипломатов, специалистов по двусторонним отношениям», - сказал Лаврова, добавив, что «также полезным учреждение двустороннего делового совета, который объединил бы представителей крупного частного бизнеса с обеих сторон».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лавров назвал свой разговор с Помпео откровенным и полезным, отметив, что стороны согласились с важностью восстановить каналы общения, которые в последнее время были заморожены.

Напомним, недавно завершились переговоры министра иностранных дел России и госсекретаря США после которых они должны встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в его сочинской резиденции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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