2019-05-14T19:06:28+03:00
Политика

Лавров: разговор с Помпео был откровенным и полезным

Министр иностранных дел России рассказал о прошедших переговорах с госсекретарем США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: разговор с Помпео был откровенным и полезнымЛавров: разговор с Помпео был откровенным и полезнымФото: REUTERS
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Во вторник, 14 мая, министр иностранных дел России сообщил, что разговор с госсекретарем США Майком Помпео был откровенным и полезным, отметив, что стороны согласились с важностью восстановить каналы общения.

«Мы договорились возобновить каналы общения, в последнее время эти каналы были заморожены, в том числе в немалой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес», — сказал Лавров.

Глава МИД России сообщил, что во время встречи стороны обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную сделку.

Перед встречей глава МИД России сообщил, что он ожидает откровенного разговора с Помпео на тему отношений с Ираном. В свою очередь Госсекретарь США заявил о своем намерении обсудить ряд важных тем, найти пути движения вперед и отметил, что по некоторым вопросам стороны могут прийти к согласию.

Напомним, недавно завершились переговоры Помпео и Лаврова после которых они должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что во время встречи речь пойдет о вопросах разоружения, ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и об отношениях с Северной Кореей.

Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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