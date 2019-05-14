Лавров: разговор с Помпео был откровенным и полезным
Во вторник, 14 мая, министр иностранных дел России сообщил, что разговор с госсекретарем США Майком Помпео был откровенным и полезным, отметив, что стороны согласились с важностью восстановить каналы общения.
«Мы договорились возобновить каналы общения, в последнее время эти каналы были заморожены, в том числе в немалой степени из-за волны безосновательных обвинений в наш адрес», — сказал Лавров.
Глава МИД России сообщил, что во время встречи стороны обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную сделку.
Перед встречей глава МИД России сообщил, что он ожидает откровенного разговора с Помпео на тему отношений с Ираном. В свою очередь Госсекретарь США заявил о своем намерении обсудить ряд важных тем, найти пути движения вперед и отметил, что по некоторым вопросам стороны могут прийти к согласию.
Напомним, недавно завершились переговоры Помпео и Лаврова после которых они должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что во время встречи речь пойдет о вопросах разоружения, ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и об отношениях с Северной Кореей.
Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU