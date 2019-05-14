Завершилась первая часть переговоров Лаврова и Помпео
Первая часть переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео длилась полтора часа, после чего их общение продолжится за рабочим обедом.
После рабочего обеда глава российского МИД и госсекретарь США с президентом России Владимиром Путиным в его сочинской резиденции.
Напомним, что самолет госсекретаря США приземлился в международном Сочинском аэропорту во вторник, 14 мая. Во время своего первого визита качестве в качестве главы американского внешнеполитического ведомства Помпео сообщил, что прибыл в Сочи, потому что американский президент Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном при обоюдном настрое, он также отметил, что ожидает откровенного разговора с американским госсекретарем.
Лавров прокомментировал ситуацию на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU