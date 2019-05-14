Завершилась первая часть переговоров Лаврова и Помпео

14 Май 17:53 2019-05-14T19:13:00+03:00

После рабочего обеда министр иностранных дел России и госсекретарь США будут приняты российским президентом [видео]

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Первая часть переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео длилась полтора часа, после чего их общение продолжится за рабочим обедом.

После рабочего обеда глава российского МИД и госсекретарь США с президентом России Владимиром Путиным в его сочинской резиденции.

Напомним, что самолет госсекретаря США приземлился в международном Сочинском аэропорту во вторник, 14 мая. Во время своего первого визита качестве в качестве главы американского внешнеполитического ведомства Помпео сообщил, что прибыл в Сочи, потому что американский президент Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном при обоюдном настрое, он также отметил, что ожидает откровенного разговора с американским госсекретарем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708696" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал ситуацию на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU