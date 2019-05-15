В Екатеринбурге задержали 23 человека на несогласованных митингах

15 Май 03:20 2019-05-15T08:04:51+03:00

Во время протестной акции в Екатеринбурге задержали более 20 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным полиции, задержанные представляли угрозу для людей, собравшихся в сквере в центре города

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Во время несогласованных акций в центре Екатеринбурга задержаны 23 человека. Об этом сообщило министерство общественной безопасности Свердловской области.

По данным правоохранителей, к 02:00 по местному времени (полночь мск) большая часть протестующих покинула территорию сквера, где начато строительство храма святой Екатерины. Полиция задержала граждан, представлявших угрозу безопасности находившихся в сквере людей. В ведомстве напомнили, что акция не была согласована с властями, передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Екатеринбурге уже третьи сутки продолжается борьба за сохранение сквера у Драмтеатра на Октябрьской площади, где было решено построить собор святой Екатерины.

Во вторник глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил представителей двух сторон к себе на встречу. С обеих сторон пришли по пять человек и вместо отведенного часа разговаривали два с половиной часа, но так и не смогли договориться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708572" frameborder="0"></iframe> Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU