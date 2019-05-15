В Екатеринбурге задержали 23 человека на несогласованных митингах
Во время несогласованных акций в центре Екатеринбурга задержаны 23 человека. Об этом сообщило министерство общественной безопасности Свердловской области.
По данным правоохранителей, к 02:00 по местному времени (полночь мск) большая часть протестующих покинула территорию сквера, где начато строительство храма святой Екатерины. Полиция задержала граждан, представлявших угрозу безопасности находившихся в сквере людей. В ведомстве напомнили, что акция не была согласована с властями, передает ТАСС.
Как писал ранее сайт kp.ru, в Екатеринбурге уже третьи сутки продолжается борьба за сохранение сквера у Драмтеатра на Октябрьской площади, где было решено построить собор святой Екатерины.
Во вторник глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил представителей двух сторон к себе на встречу. С обеих сторон пришли по пять человек и вместо отведенного часа разговаривали два с половиной часа, но так и не смогли договориться.
Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU